Метростроевцы нарыли множество претензий

Позиция ГК «Трансинжком» заключалась в том, что «вопреки здравому смыслу» генподрядчик, задолжавший им в общей сложности не менее 2,15 млрд руб., вместо урегулирования этого вопроса инициировал порядка 40 судебных разбирательств по надуманным основаниям. По мнению ответчика, таким образом «Моспроект-3», на банкротство которого подавали заявления различные кредиторы, пытался затянуть время, чтобы избежать погашения долга, и фактически кредитовался за их счет. Также представители ГК «Трансинжком» назвали недоказанными заявления о завышенных расценках по исполненным, но частично не оплаченным договорам. Что касается сотрудника, работавшего сначала в одной, а затем в другой компании, он к заключению договоров отношения не имел, документы не подписывал, поэтому никак повлиять не мог.