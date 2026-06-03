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Daily Mirror: Карл III захотел увидеться с детьми принца Гарри без Уильяма

Король Великобритании Карл III выразил желание увидеть детей принца Гарри и Меган Маркл, но при условии, что встреча пройдет в замке Балморал без присутствия принца Уильяма и его семьи. Об этом сообщила газета Daily Mirror.

Король Великобритании Карл III выразил желание увидеть детей принца Гарри и Меган Маркл, но при условии, что встреча пройдет в замке Балморал без присутствия принца Уильяма и его семьи. Об этом сообщила газета Daily Mirror.

По данным королевского обозревателя Ингрид Сьюард, 77-летний монарх намерен наладить отношения с семилетним Арчи и пятилетней Лилибет, поскольку он почти не виделся с внуками после переезда Гарри и Меган в США в 2020 году. По данным журналистов, герцог Сассекский планирует привезти детей в Великобританию в текущем году после решения вопросов с охраной.

Единственным подходящим местом для встречи Сьюард назвала поместье Балморал в Шотландии, где у короля больше свободного времени и присутствуют отдельные коттеджи для гостей. При этом организаторы встречи должны убедиться, что принца Уильяма и Кейт Миддлтон не будет там в то же время, передает газета.

22 апреля королевский историк Хьюго Викерс раскритиковал принца Гарри и Меган Маркл за то, что они назвали свою дочь Лилибет в честь детского прозвища королевы Елизаветы II. По словам специалиста, покойная монархиня пришла в ярость, узнав об этом.

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