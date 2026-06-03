Daily Mirror: Карл III захотел увидеться с детьми принца Гарри без Уильяма

Единственным подходящим местом для встречи Сьюард назвала поместье Балморал в Шотландии, где у короля больше свободного времени и присутствуют отдельные коттеджи для гостей. При этом организаторы встречи должны убедиться, что принца Уильяма и Кейт Миддлтон не будет там в то же время, передает газета.