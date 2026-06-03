В Счетной палате рассказали, из-за чего бывают ошибки в начислении пенсии россиянам

Ошибки в начислениях пенсий происходят из-за некорректных данных от работодателей в Социальный фонд. Пенсионерам, подозревающим недоплату, следует обратиться за перерасчетом, не дожидаясь проверок. Об этом заявила зампред Счетной палаты Галина Изотова на ПМЭФ.
«Здесь важно понимать: вопрос не в том, что система ошибается массово, вопрос в том, что Счетная палата физически не в силах проверить каждое пенсионное дело в стране — их десятки миллионов. Поэтому ключевая вещь — не ждать, пока проверяющие придут со стороны», — резюмировала представитель Счетной палаты, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Она подчеркнула, что ошибки возможны по нескольким причинам. Россиянам не доплачивают пенсию из-за неправильно указанного трудового стажа, неверных данных о страховых взносах, а также ошибочных сведений. Причем многие ошибки связаны с неправильными действиями работодателя. Если россияне сразу обратятся в Пенсионный фонд, то им будет произведено доначисление пенсии.
Ранее KP.RU сообщил, что россиянам рассказали об изменении графика выплаты пенсии в июне. Отмечается, что часть пенсионеров получат выплаты раньше из-за праздников.