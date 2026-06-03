«Воздушный ас» Покидышев остаётся в «Роторе»

Волгоградский «Ротор» продлил сотрудничество с защитником Николаем Покидышевым. Новый контракт футболиста рассчитан по схеме «1+1».
В текущем сезоне 29 летний защитник провёл за команду 29 матчей, неизменно выходя в стартовом составе. На счету Покидышева один забитый мяч.
По данным Лиги PARI, игрок вошёл в ТОП 5 футболистов минувшего сезона по количеству выигранных верховых единоборств. Этот показатель подчёркивает его значимость в игре на втором этаже — ключевом элементе оборонительных действий команды.
Стабильность и надёжность игрока обороны стали весомым аргументом для руководства клуба в пользу продления соглашения. Сохранение такого игрока — серьёзный козырь для «Ротора» в борьбе за прямой выход в РПЛ.
Александр Веселовский.
Фото: СК «Ротор».