«Знаю, куда пойти работать!»: врач Мясников взобрался на шест во время съемок

Врач и телеведущий Александр Мясников во время съемок программы «О самом главном» в шутливой форме намекнул на возможную смену профессии. Видео появилось в Telegram-канале Мясникова.
На записи Мясников сначала поднимается по шесту, а затем осторожно спускается вниз.
— Выгонят из ведущих — я теперь знаю куда могу пойти работать! — написал врач в публикации.
До этого Александр Мясников поделился, что перенес операцию по замене хрусталика глаза. Также он пожаловался на ограничения, с которыми столкнулся после хирургического вмешательства, и рассказал, что выпил стакан пива, хотя ему запретили это делать.
Мясников поблагодарил за проведенную операцию своего коллегу и друга Гергану Стоянову. Он отметил, что со временем пациенты становятся друзьями, а друзья — пациентами.
Ранее врач признался, что один вопрос, заданный гостьей в программе «О самом главном», поставил его в тупик. В рубрике «Спросите доктора» одна из зрительниц поделилась с Мясниковым необычным правилом, касающимся нарезки овощей, которое она услышала.