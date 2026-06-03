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«Знаю, куда пойти работать!»: врач Мясников взобрался на шест во время съемок

Врач и телеведущий Александр Мясников во время съемок программы «О самом главном» в шутливой форме намекнул на возможную смену профессии. Видео появилось в Telegram-канале Мясникова.

Врач и телеведущий Александр Мясников во время съемок программы «О самом главном» в шутливой форме намекнул на возможную смену профессии. Видео появилось в Telegram-канале Мясникова.

На записи Мясников сначала поднимается по шесту, а затем осторожно спускается вниз.

— Выгонят из ведущих — я теперь знаю куда могу пойти работать! — написал врач в публикации.

До этого Александр Мясников поделился, что перенес операцию по замене хрусталика глаза. Также он пожаловался на ограничения, с которыми столкнулся после хирургического вмешательства, и рассказал, что выпил стакан пива, хотя ему запретили это делать.

Мясников поблагодарил за проведенную операцию своего коллегу и друга Гергану Стоянову. Он отметил, что со временем пациенты становятся друзьями, а друзья — пациентами.

Ранее врач признался, что один вопрос, заданный гостьей в программе «О самом главном», поставил его в тупик. В рубрике «Спросите доктора» одна из зрительниц поделилась с Мясниковым необычным правилом, касающимся нарезки овощей, которое она услышала.