Производство молока в Хабаровском крае планируют увеличить втрое

По словам главы региона, сегодня молоко и молочную продукцию в крае в основном выпускают небольшие сельхозпредприятия и фермерские хозяйства. Их поддерживают, но собственных объёмов всё равно не хватает — потребность Хабаровского края в молоке закрыта только на 10%. Остальное приходится завозить из других регионов, что отражается на цене для покупателей.