Производство молока в Хабаровском крае планируют увеличить втрое

В Хабаровском крае планируют построить крупный животноводческий комплекс на 6 тысяч голов дойного стада. Проект позволит втрое увеличить производство молока в регионе, сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём MAX-канале.
Намерение о строительстве закрепили на полях Петербургского международного экономического форума. Новый объект планируют запустить в 2029 году, сейчас для него рассматривают площадки в Бикинском или Вяземском районе.
По словам главы региона, сегодня молоко и молочную продукцию в крае в основном выпускают небольшие сельхозпредприятия и фермерские хозяйства. Их поддерживают, но собственных объёмов всё равно не хватает — потребность Хабаровского края в молоке закрыта только на 10%. Остальное приходится завозить из других регионов, что отражается на цене для покупателей.
«Создание у нас в крае нового крупного комплекса позволит увеличить производство молока, разнообразить ассортимент, создать рабочие места», — отметил Дмитрий Демешин.
Краевые власти готовы сопровождать проект на всех этапах. В регионе рассчитывают, что новый комплекс усилит местное производство, снизит зависимость от поставок извне и даст дополнительный импульс сельским территориям, где может появиться современное производство и новые рабочие места.