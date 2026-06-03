Состав сборной РФ на Международной космической олимпиаде объявили в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Школьники из шести регионов России станут участниками Международной космической олимпиады, которая пройдет в Пекине с 13 по 17 августа. Об этом сообщил президент группы «Т-Технологии» Станислав Близнюк в рамках Петербургского международного экономического форума.
Команду к мировым соревнованиям готовят эксперты Центрального университета, госкорпорации «Роскосмос» и группа «Т-Технологии», при этом образовательным партнером программы подготовки станет корпоративная академия Роскосмоса. «Центральный университет стал первым и единственным вузом в стране, получившим аккредитацию для отбора и подготовки национальной команды на территории России», — сказал Близнюк.
Речь идет о ежегодной международной инженерно-космической олимпиаде школьников, в рамках которой команды разрабатывают комплексные проекты по заданным космическим темам. В этом году мероприятие пройдет уже в девятый раз, в нем примут участие команды из 18 стран, включая РФ. Участие в российском отборе приняли свыше 530 школьников 9−11 классов из 50 регионов страны. По итогам отбора в сборную вошли москвичи Софья Векшина, Егор Дрыгин, Артемий Коротков и Анна Куцова, Иван Архипкин из Пензы, Алексей Герасимов из Ейска, Матвей Кистин из Долгопрудного, Максим Подгорный из Владимира, а также Иван Кизилов, Дарья Устинова и Даниил Шмарцев из Санкт-Петербурга.
Повтор модели.
Как пояснили в «Т-Технологиях», отбор повторял модель предстоящих соревнований и состоял из четырех этапов: подачи анкеты, самостоятельного решения инженерной задачи из космической сферы, командного выполнения задания на английском языке и финальной доработки решения в группах. «На всех этапах оценивались системное мышление, инженерный подход, качество расчетов, командное взаимодействие и уровень презентации решений на английском языке», — пояснили в компании.
Теперь же сборная займется практической работой и решением задач по индивидуальной программе на базе Центрального университета и партнеров. «Вплоть до августа члены сборной будут изучать английский язык с фокусом на инженерную лексику, тренировать презентационные навыки и работать в международной команде, изучать предметные модули, проходить проектные интенсивы и работать над развитием мягких навыков», — сказали в «Т-Технологиях». Кроме того, корпоративная академия Роскосмоса проведет для ребят профильные онлайн-занятия, а в августе начнется трехдневный очный интенсив на базе «Роскосмоса». «Заключительным туром подготовки станет испытание, где команды за 24 часа должны разработать и защитить решение незнакомой инженерной задачи», — заметили в компании.
Самое ценное.
По словам Близнюка, человеческий капитал на сегодняшний день — это самое ценное, что есть в компаниях. «Особенно важно, чтобы как можно больше организаций вкладывались в образование: за образованием следует наука, после — инновации», — убежден он, напомнив, что именно школьники заменят нынешних специалистов, «а не искусственный интеллект, который по сути просто “флешка”, хранящая информацию». Близнюк выразил надежду на то, что через 20−30 лет отправляющиеся на олимпиаду школьники станут «теми специалистами, кто придумает инновационные технологии в этой сфере».
В свою очередь, генеральный директор «Роскосмос» Дмитрий Баканов заметил, что корпорация заинтересована в привлечении молодых и перспективных кадров, способных внести вклад в развитие отечественной космонавтики. «Поэтому мы активно развиваем образовательный трек школа-вуз-предприятие: по всей России уже открыто более 420 космических классов, включая новые территории, к концу 2026 года эта цифра приблизится к 500», — сказал Баканов, слова которого цитируются в сообщении «Т-Технологий». В рамках проекта, по его словам, школьники изучают основы спутнико- и ракетостроения, астрофизики и других направлений ракетно-космической промышленности.
А ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич подчеркнул, в свою очередь, что для вуза подготовка сборной «является большой честью и ответственностью». «Уверен, что партнерство с такими признанными технологическими лидерами, как “Т-Технологии” и “Роскосмос”, поможет нам подготовить сборную, а в дальнейшем — вместе участвовать в формировании инженерного резерва, способного работать с ключевыми технологиями современной космонавтики: искусственным интеллектом, анализом данных и сложным программным обеспечением», — заключил Ивашкевич. Он также назвал подготовку сборной попыткой объединения экспертизы бизнеса с требованиями наукоемкой отрасли. «Наша задача — взрастить специалистов, готовых к реализации технологических проектов государственного масштаба, уровень квалификации, который участники показали на отборах, соответствует международному статусу олимпиады», — заключил он.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.