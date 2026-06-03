Состав сборной РФ на Международной космической олимпиаде объявили в Санкт-Петербурге

По словам Близнюка, человеческий капитал на сегодняшний день — это самое ценное, что есть в компаниях. «Особенно важно, чтобы как можно больше организаций вкладывались в образование: за образованием следует наука, после — инновации», — убежден он, напомнив, что именно школьники заменят нынешних специалистов, «а не искусственный интеллект, который по сути просто “флешка”, хранящая информацию». Близнюк выразил надежду на то, что через 20−30 лет отправляющиеся на олимпиаду школьники станут «теми специалистами, кто придумает инновационные технологии в этой сфере».