Главное в первый день ПМЭФ-2026 для регионов Черноземья

В среду, 3 июня, прошел первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2026 года. Регионы Черноземья уже в него отметились рядом крупных инвестиционных соглашений. При этом все без исключения черноземные области в этом году не стали представлять свои стенды, а один из регионов и вовсе не отправил на форум делегацию. Итоги первого дня работы ПМЭФ-2026 для макрорегиона — в справке «Ъ-Черноземье».