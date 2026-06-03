«Ты налей — и отойди»: девочка из рекламы сока выросла и пришла в кино с популярным актером

Актер Михаил Гурай, которого знают по фильма и сериалам («Гипнозис», «Атом»), неожиданно появился на кинопремьере. Компанию ему составила девушка, с которой он впервые вышел в свет. Избранницей оказалась актриса Диана Лилит, которая снималась в рекламе в детском возрасте. (настоящее имя Диана Шпак — прим.авт.) Таким образом присутствующие на показе фильма «Закулисье реальности» обсуждали сразу два инфоповода. Во-первых, похудение Гурая на 20 килограммов и то, как выросла девочка, которая сыграла в рекламе сока. Да это та самая, которая говорила «А ты налей — и отойди». Смотрите появление пары на кинопремьере.