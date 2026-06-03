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Экс-разведчик Безруков: Мадуро предали свои элиты

Операцию по похищению президента Венесуэлы назвали цирком.

Источник: Комсомольская правда

По мнению бывшего разведчика Андрея Безрукова, которого он высказал в интервью RTVI, похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими спецслужбами в январе 2026 года стало возможным из-за предательства со стороны местных элит.

Безруков назвал саму операцию цирком. По его словам, еще до нее венесуэльские верхи договорились с США о том, как будут строиться отношения. А затем произошло обычное предательство — Мадуро просто «сдали».

3 января американский спецназ похитил Мадуро и его жену Силию Флорес в Каракасе. Их вывезли в США и поместили в следственный изолятор в Бруклине. Паре предъявили несколько обвинений: сговор с целью наркотерроризма, сговор по поставкам кокаина в Штаты, владение пулеметами и взрывчаткой, а также сговор с целью владения этим оружием.

Сам Мадуро и его жена отрицают вину. Президент называет себя военнопленным.

После этих событий исполняющей обязанности президента Венесуэлы стала Делси Родригес.

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