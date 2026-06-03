Прикамье вошло в лидеры по развитию государственно-частного партнерства

Позиции в рейтинге формируются из оценки трех факторов: динамики реализации проектов ГЧП в 2025 году, опыта создания таких проектов в предыдущие годы, а также работы органов власти и их вовлеченности в проекты ГЧП. По результатам интегральной оценки в пятерку лидеров также вошли Хабаровский край, Самарская область и Нижегородская область.