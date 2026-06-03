Открылось прямое авиасообщение между Калининградом и Сыктывкаром

На сайте авиакомпании билет на ближайшую дату в один конец можно купить за 6950 ₽ В июле цены на билеты начинаются от 12 590 ₽ в один конец из Калининграда в Сыктывкар. Обратный прямой перелёт обойдётся в 18 тыс. руб. и дороже.