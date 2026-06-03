Открылось прямое авиасообщение между Калининградом и Сыктывкаром

В среду, 3 июня, открылось прямое авиасообщение между Калининградом и столицей Республики Коми — Сыктывкаром, сообщает аэропорт Храброво. Рейсы выполняет авиакомпания «Смартавиа» раз в неделю — по средам.
«Тип самолёта: Boeing 737. Период выполнения рейсов: с 3 июня по 3 сентября 2026 года», — отметили в аэропорту. Время в пути: 3 часа 10 минут.
На сайте авиакомпании билет на ближайшую дату в один конец можно купить за 6950 ₽ В июле цены на билеты начинаются от 12 590 ₽ в один конец из Калининграда в Сыктывкар. Обратный прямой перелёт обойдётся в 18 тыс. руб. и дороже.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше