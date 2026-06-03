Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Брянской области погиб машинист автокрана из-за атаки ВСУ

Военные киевского режима продолжают наносить удары по гражданским объектам.

Источник: Комсомольская правда

В Почепе Брянской области машинист автокрана компании «Россети Центр» «Брянскэнерго» погиб при атаке БПЛА ВСУ. Один сотрудник получил ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«Украинские нацисты атаковали специализированный транспорт энергетиков. В результате атаки БПЛА в Почепе погиб машинист автокрана ПАО “Россети Центр” — “Брянскэнерго”. Еще один сотрудник предприятия ранен. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего. Пострадавшему — скорейшего выздоровления», — резюмировал чиновник в своем сообщении в «Максе».

Он отметил, что сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Доказательства преступления киевского режима тщательно фиксируются. Нужно подчеркнуть, что в МИД РФ говорили об участившихся ударах ВСУ по российскому приграничью.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше