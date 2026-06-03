Агроном Лагута рассказал, как банка с богомолом защитит ваш урожай

В борьбе с вредителями — тлей, белокрылкой, мухами, саранчой, гусеницами и другими насекомыми — садоводы обычно прибегают к помощи химических препаратов. Однако существует экологичная и весьма необычная альтернатива: использование богомолов. Об этом необычном способе aif.ru рассказал агроном Павел Лагута.
По словам эксперта, богомолы целенаправленно охотятся на тех самых насекомых, которые так досаждают на грядках и в теплицах. При этом богомолы не повреждают сами растения, работая исключительно как биологический контроль численности вредителей.
«Разводить богомолов для последующего выпуска не так просто, — предупредил агроном. — Эти насекомые плохо уживаются друг с другом: если поместить их вместе, более сильная особь быстро уничтожит слабую».
Поэтому разумнее всего, советует эксперт, действовать поэтапно, начав с содержания всего одной особи. Для организации такого «природного помощника» подойдет обычная банка с крышкой, в которой предварительно нужно проделать небольшие отверстия для вентиляции. Пойманного богомола помещают внутрь и обеспечивают его регулярным питанием другими насекомыми.
«Это довольно увлекательное занятие, — подчеркивает Лагута. — При хорошем кормлении уже через месяц-два богомол способен отложить одну-две кладки».
После выхода из кладки маленькие богомолы действуют полностью самостоятельно — они активно расселяются по растениям на вашем участке и сразу начинают охотиться на вредных насекомых, восполняя свою потребность в пище.
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