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Агроном Лагута рассказал, как банка с богомолом защитит ваш урожай

Эксперт дал рекомендации, как вырастить «живой патруль» против вредителей.

Источник: Аргументы и факты

В борьбе с вредителями — тлей, белокрылкой, мухами, саранчой, гусеницами и другими насекомыми — садоводы обычно прибегают к помощи химических препаратов. Однако существует экологичная и весьма необычная альтернатива: использование богомолов. Об этом необычном способе aif.ru рассказал агроном Павел Лагута.

По словам эксперта, богомолы целенаправленно охотятся на тех самых насекомых, которые так досаждают на грядках и в теплицах. При этом богомолы не повреждают сами растения, работая исключительно как биологический контроль численности вредителей.

«Разводить богомолов для последующего выпуска не так просто, — предупредил агроном. — Эти насекомые плохо уживаются друг с другом: если поместить их вместе, более сильная особь быстро уничтожит слабую».

Поэтому разумнее всего, советует эксперт, действовать поэтапно, начав с содержания всего одной особи. Для организации такого «природного помощника» подойдет обычная банка с крышкой, в которой предварительно нужно проделать небольшие отверстия для вентиляции. Пойманного богомола помещают внутрь и обеспечивают его регулярным питанием другими насекомыми.

«Это довольно увлекательное занятие, — подчеркивает Лагута. — При хорошем кормлении уже через месяц-два богомол способен отложить одну-две кладки».

После выхода из кладки маленькие богомолы действуют полностью самостоятельно — они активно расселяются по растениям на вашем участке и сразу начинают охотиться на вредных насекомых, восполняя свою потребность в пище.

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