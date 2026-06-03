Депутат Госдумы прокомментировал заявление Зеленского о новой мобилизации

Депутат также прокомментировал слухи на Украине о новой волне мобилизации в России. Он заявил, что украинские власти пытаются делать вбросы, чтобы отвлечь внимание от собственных проблем. Там, по его словам, людей ловят «людоловы» из ТЦК, случаются смерти от инфарктов и инсультов.