На Солнце утром 3 июня одна из вспышек оказалась «черной»

«Вторая из сегодняшних вспышек (которая произошла в 10:00 по Москве) разорвала и разметала в короне облако нейтрального водорода. Водород в таком состоянии практически не прозрачен для излучения, в котором светит горячая атмосфера Солнца — соответствующие фотоны тратятся на ионизацию водорода и полностью гибнут в этом слое. В результате на яркую поверхность Солнца как будто набрасывается черное одеяло, которое существует до тех пор, пока нейтральный водород не окажется полностью ионизованным или не уйдет за пределы солнечного диска», — говорится в сообщении.