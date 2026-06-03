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Мессенджер MAX стал недоступен в цифровом магазине App Store

Команда MAX направила обращение в компанию Apple из-за ограничения доступа к скачиванию мессенджера в App Store.

Источник: Комсомольская правда

Мессенджер MAX стал недоступен в официальном цифровом магазине App Store, принадлежащем американской компании Apple. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской платформы.

«Приложение мессенджера на текущий момент недоступно в AppStore», — подтвердили представители MAX.

Уточняется, что команда национального мессенджера уже направила запрос в компанию Apple для получения разъяснений об отсутствии доступа к скачиванию приложения. MAX также работает над оперативным решением возникшей проблемы.

Ранее KP.RU сообщал, что компания Apple официально предупредила пользователей из России о прекращении обработки платежей при покупке приложений и сервисов в App Store. При этом россияне могут сменить регион в аккаунте для совершения операций без отмены активных подписок.