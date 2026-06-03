Риелтор Муравьёв оценил выставленный на продажу пентхаус Кобзона на Арбате

«Полтора миллиона рублей за квадратный метр — это нормальная цена, она не завышена и не занижена для недвижимости такого уровня. А если ещё она с такой историей, знаменитый жилец, то это вполне себе адекватная цена за такую квартиру. Миллиард, то есть порядка 10 миллионов евро, за 600 квадратов в центре Москвы на Новом Арбате — это нормальная цена. И такую недвижимость хорошо покупают», — сказал он.