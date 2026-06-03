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Риелтор Муравьёв оценил выставленный на продажу пентхаус Кобзона на Арбате

Элитный пентхаус Иосифа Кобзона на Новом Арбате выставили на закрытую продажу за миллиард рублей. В эксклюзивном интервью aif.ru риелтор Константин Муравьёв назвал объективную цену элитной недвижимости.

Источник: Аргументы и факты

За миллиард рублей, как сообщают источники, продаётся элитный пентхаус Иосифа Кобзона площадью 600 м² на 16‑м этаже элитного ЖК «Груббер Хаус» на Новом Арбате. В эксклюзивном интервью aif.ru риелтор Константин Муравьёв назвал объективную цену элитной недвижимости.

«Полтора миллиона рублей за квадратный метр — это нормальная цена, она не завышена и не занижена для недвижимости такого уровня. А если ещё она с такой историей, знаменитый жилец, то это вполне себе адекватная цена за такую квартиру. Миллиард, то есть порядка 10 миллионов евро, за 600 квадратов в центре Москвы на Новом Арбате — это нормальная цена. И такую недвижимость хорошо покупают», — сказал он.

Как сообщают источники, главная особенность квартиры заключается в её интерьере. В пентхаусе полностью сохранены оригинальная мебель и декор — как при жизни Кобзона. Изначально в квартире планировали сделать музей, чтобы сохранить память о легенде. Но вдова артиста решила продать недвижимость.