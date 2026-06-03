Умер математик Сергей Танкеев, доказавший ряд мировых научных гипотез

Российский ученый, специалист в области алгебраической геометрии Сергей Танкеев скончался на 80-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщили во Владимирском государственном университете.
По данным вуза, ученый ушел из жизни 2 июня. Сергей Танкеев считался одним из ведущих отечественных специалистов в области алгебраической геометрии и посвятил научную деятельность исследованию сложнейших математических проблем.
В университете отметили, что Танкеев внес значительный вклад в мировую науку. В частности, он доказал для важных частных случаев гипотезу Ходжа, обобщенную гипотезу Ходжа — Гротендика и гипотезу Тэйта, которые относятся к числу ключевых задач современной математики.
Сергей Танкеев родился 28 февраля 1947 года в Пермской области. Свою научно-педагогическую карьеру начал в 1974 году в Куйбышевском государственном университете. Спустя два года он перешел во Владимирский политехнический институт, который позднее стал Владимирским государственным университетом.
За годы работы ученый занимал должности доцента, профессора и заведующего кафедрой высшей математики. Он также являлся заместителем председателя диссертационного совета ВлГУ, руководил аспирантами и участвовал в реализации научных проектов Российского фонда фундаментальных исследований.
В последние годы жизни Танкеев работал профессором кафедры функционального анализа и его приложений Института информационных технологий и электроники ВлГУ. Он был членом-корреспондентом Российской академии естественных наук и автором более 40 научных работ.