Умер математик Сергей Танкеев, доказавший ряд мировых научных гипотез

Сергей Танкеев родился 28 февраля 1947 года в Пермской области. Свою научно-педагогическую карьеру начал в 1974 году в Куйбышевском государственном университете. Спустя два года он перешел во Владимирский политехнический институт, который позднее стал Владимирским государственным университетом.