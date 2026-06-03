Катя Лель на выпускном дочери вспомнила о пропавшем без вести экс-супруге Кузнецове

Певица Екатерина Чупринина, более известная как Катя Лель, на выпускном своей дочери Эмилии поблагодарила бывшего супруга Игоря Кузнецова за общего ребенка. Она призналась, что надеется на возвращение отца Эмилии, который пропал без вести во Франции в апреле 2025 года.
— Я на выпускном поблагодарила мысленно папу Эми за то, что он подарил мне такого чудесного ребенка и такую девочку, которой можно гордиться, — поделилась исполнительница в разговоре со StarHit.
Она добавила, что считает жизнь непредсказуемой, поэтому верит в возможность воссоединения. Лель рассталась с Кузнецовым в 2023 году из-за его пристрастия к спиртному, но не порвала с ним все связи. Она вспоминала, что в их последнюю встречу они обнялись и сказали друг другу «спасибо» за все хорошее.
Игорь Кузнецов перестал выходить на связь 13 апреля 2025. Певице заявили, что тот утонул. Однако сама Лель не верит в эту версию. По словам артистки, в прошлом Кузнецов был спортсменом и вряд ли мог не справиться с течением. Водолазы обследовали местность в месте исчезновения, но так ничего и не нашли.