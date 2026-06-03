Катя Лель на выпускном дочери вспомнила о пропавшем без вести экс-супруге Кузнецове

Игорь Кузнецов перестал выходить на связь 13 апреля 2025. Певице заявили, что тот утонул. Однако сама Лель не верит в эту версию. По словам артистки, в прошлом Кузнецов был спортсменом и вряд ли мог не справиться с течением. Водолазы обследовали местность в месте исчезновения, но так ничего и не нашли.