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Греция направила Украине демарш из-за найденного на острове Лефкада дрона

Греция подала официальный протест Киеву в связи с найденным рядом с островом Лефкада в Ионическом море украинским безэкипажным морским катером со взрывчатыми веществами. Об этом в среду, 3 июня, на брифинге сообщила официальный представитель греческого МИД Лана Зохью.

Греция подала официальный протест Киеву в связи с найденным рядом с островом Лефкада в Ионическом море украинским безэкипажным морским катером со взрывчатыми веществами. Об этом в среду, 3 июня, на брифинге сообщила официальный представитель греческого МИД Лана Зохью.

— Перенос военных операций в Средиземноморье, на значительное расстояние от фактического фронта конфликта, ставит под угрозу нашу национальную безопасность и наносит решающий удар по нашей национальной экономике, — приводит ее слова агентство AMNA.

Также уточняется, что греческие дипломаты передали протест Украине как в письменном, так и в устном виде.

11 мая СМИ сообщили, что правительство Греции начало расследование после обнаружения и обезвреживания в прибрежных водах иностранного безэкипажного катера. При этом специалисты отметили внешнее сходство аппарата с украинским катером Magura V3.

Позже стало известно, что Правительство Греции планирует добиться того, чтобы власти Украины убрали все свои морские беспилотники подальше от территории страны.