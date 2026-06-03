Греция направила Украине демарш из-за найденного на острове Лефкада дрона

Греция подала официальный протест Киеву в связи с найденным рядом с островом Лефкада в Ионическом море украинским безэкипажным морским катером со взрывчатыми веществами. Об этом в среду, 3 июня, на брифинге сообщила официальный представитель греческого МИД Лана Зохью.