«Подтвердить убыток стало проще»

Весенняя посевная кампания 2026 года стала первой, когда аграрии начали заключать договоры агрострахования по обновленным правилам. Теперь часть выплаты — до 50% — хозяйства могут получить сразу после уборки пострадавшей культуры, не дожидаясь завершения всех процедур урегулирования убытка. В регионах Черноземья в последние сезоны уже не раз фиксировались заморозки и засухи, которые влияют на урожай и финансовую устойчивость хозяйств. О том, как работает новый механизм и что он изменит на рынке, «Ъ-Черноземье» рассказал директор по агрострахованию Сберстрахования Дмитрий Цветков.