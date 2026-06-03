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Крымские водители едут на Кубань за бензином впрок

Из-за дефицита топлива на полуострове ввели лимиты и талоны.

Источник: Комсомольская правда

Водители из Крыма приезжают в Краснодарский край, чтобы заправить машины бензином и закупиться топливом впрок. Об этом сообщает RTVI.

На заправках Кубани выстроились очереди из-за временных ограничений на отпуск топлива на заправках Керчи и Севастополя. Некоторые говорят, что даже с учетом дороги заправиться в Тамани выгоднее, чем в Крыму.

Напомним, в конце мая власти Крыма ограничили продажу АИ-95 — не более 20 литров в одни руки раз в сутки. С 31 мая бензин этой марки стали отпускать в первую очередь коммунальному и социальному транспорту, остальным — по талонам. Заправка в канистры запрещена. Для АИ-92 суточный лимит — 20 литров. В Севастополе — аналогичные ограничения.

Губернатор Михаил Развожаев назвал меры вынужденными. Он связал дефицит с усилением безопасности и оптимизацией маршрутов доставки. Подробности не раскрываются. Жителей просят реже пользоваться личными авто и активнее ездить на общественном транспорте.

В Российском союзе туриндустрии отмечают замедление бронирования туров в Крым. Массовых отказов пока нет. Путешественникам советуют заранее планировать маршрут и запасаться топливом, соблюдая правила перевозки через Крымский мост.

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