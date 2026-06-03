Крымские водители едут на Кубань за бензином впрок

Напомним, в конце мая власти Крыма ограничили продажу АИ-95 — не более 20 литров в одни руки раз в сутки. С 31 мая бензин этой марки стали отпускать в первую очередь коммунальному и социальному транспорту, остальным — по талонам. Заправка в канистры запрещена. Для АИ-92 суточный лимит — 20 литров. В Севастополе — аналогичные ограничения.