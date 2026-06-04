В Казани спасли капитана, выпавшего из лодки на полном ходу

«‎Напомню, что каждому находящемуся на маломерном судне необходимо надеть и застегнуть спасательный жилет. Второе: чека безопасности — не просто приложение для лодочного мотора, это необходимая вещь, которую нужно всегда надевать на руку или закрепить за одежду, независимо от опыта и умения судоводителя. Лодка просто уезжает от хозяина, упавшего за борт, что и произошло в этом случае. ‎‎‎Рекомендую судоводителям передвигаться только в проверенных местах, а на незнакомых участках акватории двигаться на пониженной скорости в положении водоизмещения и пользоваться эхолотом», — напомнил заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по РТ — главный государственный инспектор по маломерным судам РТ Денис Мокеев.‎.