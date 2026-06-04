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В Казани спасли капитана, выпавшего из лодки на полном ходу

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, 59-летний мужчина выпал неподалеку от Займищенского моста.

Источник: ИА Татар-информ

Очевидцы на другом судне вытащили его из воды и вызвали МЧС. Лодка без капитана в этот момент кружилась на месте.

Прибывшие спасатели отбуксировали ее на стоянку и сопроводили судно с пострадавшим до берега, где затем оказали ему первую помощь. В дальнейшем мужчина был госпитализирован с общим переохлаждением и закрытым переломом ребер.

«‎Напомню, что каждому находящемуся на маломерном судне необходимо надеть и застегнуть спасательный жилет. Второе: чека безопасности — не просто приложение для лодочного мотора, это необходимая вещь, которую нужно всегда надевать на руку или закрепить за одежду, независимо от опыта и умения судоводителя. Лодка просто уезжает от хозяина, упавшего за борт, что и произошло в этом случае. ‎‎‎Рекомендую судоводителям передвигаться только в проверенных местах, а на незнакомых участках акватории двигаться на пониженной скорости в положении водоизмещения и пользоваться эхолотом», — напомнил заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по РТ — главный государственный инспектор по маломерным судам РТ Денис Мокеев.‎.

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