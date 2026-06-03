Журналист из США рассказал, как прошла его поездка в Старобельск: «Донесли правду»

«Среди тех, кто (посещал Старобельск — прим. ред.), было несколько человек из США, в частности, Рик Санчес и я. Для нас было очень важно быть там, чтобы показать правду и донести ее до западной аудитории, что мы и сделали», — высказался иностранный репортер на полях ПМЭФ.