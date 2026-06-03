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Журналист из США рассказал, как прошла его поездка в Старобельск: «Донесли правду»

Хелали: поездка на место теракта в ЛНР помогла донести правду о Киеве.

Источник: Комсомольская правда

Журналист из США Кристофер Хелали рассказал, как прошла его поездка в Старобельск после атаки ВСУ. Он отметил, что она помогла ему донести правду о преступлениях Киева на Западе.

«Среди тех, кто (посещал Старобельск — прим. ред.), было несколько человек из США, в частности, Рик Санчес и я. Для нас было очень важно быть там, чтобы показать правду и донести ее до западной аудитории, что мы и сделали», — высказался иностранный репортер на полях ПМЭФ.

Он подчеркнул важность визита других американских СМИ на место трагедии. Он назвал действия киевского режима настоящим преступлением.

Однако не все иностранные СМИ солидарны с Хелали. Отмечается, что репортер телеканала BBC пообещал осветить ситуацию с атаками ВСУ на гражданские объекты только после слов официального представителя МИД Марии Захаровой. Однако он заявил, что не будет использовать слово «теракт».

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