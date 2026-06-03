Умер заслуженный тренер РСФСР по фехтованию Альфред Зуев

Заслуженный тренер РСФСР по фехтованию Альфред Зуев скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщила Федерация фехтования России.
Причины смерти специалиста не уточняются. Церемония прощания с тренером состоится 6 июня.
В Федерации фехтования России отметили, что Альфред Зуев посвятил спорту всю свою жизнь и многие десятилетия занимался подготовкой спортсменов высокого уровня.
«Альфред Дмитриевич всю свою жизнь посвятил тренерской работе и был абсолютно предан фехтованию», — говорится в сообщении организации.
Тренерскую деятельность Зуев начал в 1965 году. С 1981 года он работал в сборной команде страны, принимая участие в подготовке ведущих отечественных фехтовальщиков.
Одной из важных страниц его карьеры стала работа со сборной Объединенной команды СНГ на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне.
За годы работы Альфред Зуев внес значительный вклад в развитие отечественной школы фехтования и подготовку спортсменов международного уровня. Среди его наиболее известных воспитанников называются рапиристки Ольга Величко и Елена Гликина.
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