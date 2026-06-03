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Глава АвтоВАЗа Соколов назвал факторы, которые повлияют на цену Lada Azimut

Глава АвтоВАЗа Соколов заявил, что стоимость Lada Azimut будет зависеть от курса рубля.

Источник: Аргументы и факты

АвтоВАЗ планирует начать продажи нового кроссовера Lada Azimut до конца текущего года, при этом итоговая стоимость модели будет зависеть от макроэкономических факторов. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Топ-менеджер отметил, что цена автомобиля будет напрямую зависеть от ключевой ставки и курса рубля. Он пообещал сделать все возможное для сохранения приемлемого и конкурентоспособного уровня стоимости, чтобы она оставалась комфортной для покупателей.

Ранее сообщалось, что делегация из Африки на ПМЭФ восхитились улучшенной Lada Niva Legend.