Глава АвтоВАЗа Соколов назвал факторы, которые повлияют на цену Lada Azimut

АвтоВАЗ планирует начать продажи нового кроссовера Lada Azimut до конца текущего года, при этом итоговая стоимость модели будет зависеть от макроэкономических факторов. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов.
Топ-менеджер отметил, что цена автомобиля будет напрямую зависеть от ключевой ставки и курса рубля. Он пообещал сделать все возможное для сохранения приемлемого и конкурентоспособного уровня стоимости, чтобы она оставалась комфортной для покупателей.
Ранее сообщалось, что делегация из Африки на ПМЭФ восхитились улучшенной Lada Niva Legend.