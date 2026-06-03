Глава АвтоВАЗа Соколов назвал факторы, которые повлияют на цену Lada Azimut

Топ-менеджер отметил, что цена автомобиля будет напрямую зависеть от ключевой ставки и курса рубля. Он пообещал сделать все возможное для сохранения приемлемого и конкурентоспособного уровня стоимости, чтобы она оставалась комфортной для покупателей.