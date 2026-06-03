Бывший глава МИ-6 Алекс Янгер скончался в возрасте 62 лет

Бывший глава британской разведки МИ-6 Алекс Янгер скончался в возрасте 62 лет. Об этом в среду, 3 июня, сообщает канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера.
— Я был опечален известием о смерти сэра Алекса Янгера. Сэр Алекс Янгер вел образцовую жизнь и карьеру, в итоге заняв пост главы разведывательной службы с 2014 по 2020 год, — приводит слова Старемера РИА Новости.
В прошлом году у Янгера был выявлен рак простаты. Как сообщает британская пресса, бывший директор разведки скончался в Бостоне, США.
В 1990-х годах Янгер служил на Балканах, затем его направили на Ближний Восток, где он возглавлял резидентуру МИ-6 в Кабуле. В 2009 году он стал руководителем контртеррористического управления МИ-6, а в 2012 году занял пост заместителя главы службы. В 2024 году Янгер сменил на должности директора МИ-6 Джона Сойерса. Его срок руководства стал самым длительным за последние 50 лет.
После ухода с поста Янгер часто выступал с лекциями и давал интервью британским СМИ.