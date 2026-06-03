Малахов показал фото восьмилетнего сына на Мальдивах, нарушив многолетний запрет

На фото мальчик стоит спиной к камере, что соответствует принципам приватности, которых придерживается семья шоумена. Дело в том, что ведущий на протяжении многих лет старается оградить ребенка от излишнего внимания общественности. Малахов подписал пост одним словом — «Любовь».