Облако плазмы от первой за 1,5 месяца вспышки Х улетело в сторону Земли

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Облако плазмы от солнечной вспышки самого высокого класса Х, произошедшей утром 3 июня, было выброшено в сторону Земли. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Красивая модель получилась: третье облако от X вспышки догоняет ушедшую утром плазму», — подчеркивается в сообщении.
В среду на Солнце произошло три вспышки — М9.3, М7.7 и Х1.0. Ранее сообщалось, что два облака плазмы, выброшенные в сторону Земли в результате вспышек класса М на Солнце утром 3 июня, могут вызвать магнитные бури уровня G3-G4 в ночь на 5 июня.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.