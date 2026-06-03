Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Он ведь ушел к вам от жены в Год семьи, не так ли?»: Собчак ответила Мизулиной, написавшей на нее донос за интервью с Синяком

Российская журналистка Ксения Собчак в среду, 3 июня, ответила на претензии главы Лиги безопасности интернета Екатерины Мизулиной, которая упрекнула ее в публикации интервью с блогером Игорем Синяком в День защиты детей. Журналистка подчеркнула, что для нее 1 июня является рабочим днем и она публикует интервью по понедельникам.

Российская журналистка Ксения Собчак в среду, 3 июня, ответила на претензии главы Лиги безопасности интернета Екатерины Мизулиной, которая упрекнула ее в публикации интервью с блогером Игорем Синяком в День защиты детей. Журналистка подчеркнула, что для нее 1 июня является рабочим днем и она публикует интервью по понедельникам.

Также Собчак заявила, что она пишет о трагедиях в России чаще Мизулиной, прикрепив ссылки на свои публикации о теракте в Старобельске, спасении мальчиков от матери-педофилки и других случаях.

— В Москве брутальные бородатые парни килты шотландские на Китай-городе носят, ни разу не видели? Я бы посмотрела, как с них попробовал бы спросить за традиционные ценности ваш напомаженный муж в латексе и коже с обесцвеченной челкой, который в общем доступе показывает видео, как лижет Байкал. Я правильно помню, он ведь ушел к вам от жены в Год семьи, не так ли? Вот ведь тоже как совпало, да? В эту игру могут играть двое, моя дорогая, — написала журналистка в своем Telegram-канале.

2 июня Ксения Собчак призвала Екатерину Мизулину «признать свою гомофобию» и подчеркнула, что ничего не пропагандировала в интервью с Игорем Синяком. Собчак добавила, что многие россияне не проявляют гомофобию, однако именно чиновники испытывают такую неприязнь.

Узнать больше по теме
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше