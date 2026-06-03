«Он ведь ушел к вам от жены в Год семьи, не так ли?»: Собчак ответила Мизулиной, написавшей на нее донос за интервью с Синяком

— В Москве брутальные бородатые парни килты шотландские на Китай-городе носят, ни разу не видели? Я бы посмотрела, как с них попробовал бы спросить за традиционные ценности ваш напомаженный муж в латексе и коже с обесцвеченной челкой, который в общем доступе показывает видео, как лижет Байкал. Я правильно помню, он ведь ушел к вам от жены в Год семьи, не так ли? Вот ведь тоже как совпало, да? В эту игру могут играть двое, моя дорогая, — написала журналистка в своем Telegram-канале.