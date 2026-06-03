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В ВТБ сообщили о прогрессе в продаже «Росгосстраха»

ВТБ может закрыть сделку по продаже страховой компании «Росгосстрах» до конца 2026 года.

Источник: РБК

ВТБ может закрыть сделку по продаже страховой компании «Росгосстрах» до конца 2026 года. Об этом в кулуарах ПМЭФ сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, передает «Интерфакс».

«Мы приблизились к закрытию сделки. Может быть, до конца года завершим», — сказал он.

«Росгосстрах» перешел под контроль ВТБ после покупки группы «Открытие», сделка по которой была закрыта в октябре 2022 года. Впоследствии банк сообщил, что рассматривает страховой актив как предназначенный для продажи, однако в 2023 году этот процесс был отложен.

В апреле 2025 года в ВТБ заявили о двух потенциальных покупателях компании. В сентябре того же года РБК со ссылкой на источники сообщил, что претендентом на покупку «Росгосстраха» может стать компания «Балтийский лизинг», в рамках текущего ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что в число покупателей не входит компания Wildberries & Russ (RWB).

Костин ранее объяснял планы по продаже тем, что страховой бизнес требует значительного внимания, и отмечал, что актив должен перейти к профессиональным страховщикам.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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