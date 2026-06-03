В ВТБ сообщили о прогрессе в продаже «Росгосстраха»

В апреле 2025 года в ВТБ заявили о двух потенциальных покупателях компании. В сентябре того же года РБК со ссылкой на источники сообщил, что претендентом на покупку «Росгосстраха» может стать компания «Балтийский лизинг», в рамках текущего ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что в число покупателей не входит компания Wildberries & Russ (RWB).