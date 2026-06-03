В Иране назвали условия для прекращения конфликта с США

Ранее KP.RU рассказал, что президент США Дональд Трамп настаивает на скорейшем прекращении конфликта на Ближнем Востоке. Однако он выдвигает Ирану свои условия, которые не подходят исламскому государству. При этом Трамп пытается сдерживать Израиль, ведь новые атаки на Ливан могут привести к эскалации.