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В Иране назвали условия для прекращения конфликта с США

Аракчи: конфликт Ирана и США прекратится только с завершением войны в Ливане.

Источник: Комсомольская правда

В Иране озвучили условие, при котором завершится конфликт с США. Речь идет о прекращении войны в Ливане. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу Al Mayadeen.

Тегеран не стремится к войне, но готов к длительному конфликту. Аракчи подтвердил, что стороны изучают текст соглашения и дорабатывают формулировки. В США опровергают слухи о том, что переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном закончен.

Ранее KP.RU рассказал, что президент США Дональд Трамп настаивает на скорейшем прекращении конфликта на Ближнем Востоке. Однако он выдвигает Ирану свои условия, которые не подходят исламскому государству. При этом Трамп пытается сдерживать Израиль, ведь новые атаки на Ливан могут привести к эскалации.

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