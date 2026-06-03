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Гастроэнтеролог Степанова предупредила о продуктах, вызывающих изжогу

Врач Виктория Степанова назвала кофе и шоколад вызывающими изжогу продуктами.

Источник: Аргументы и факты

Кофе, шоколад, мята и алкоголь являются наиболее частыми причинами возникновения изжоги среди популярных продуктов. Об этом «Ленте.ру» рассказала гастроэнтеролог Виктория Степанова.

Кофеин расслабляет нижний пищеводный сфинктер, поэтому одна чашка напитка натощак способна спровоцировать жжение у чувствительных людей. Декофеинизированный кофе действует мягче, но проблему полностью не снимает, а в шоколаде аналогичный эффект вызывает содержащийся там теобромин.

Мята также способна провоцировать неприятные симптомы у людей, склонных к изжоге, поскольку она обладает свойством расслаблять пищеводный сфинктер.

Алкоголь, особенно крепкие напитки, игристое вино и пиво, увеличивает выработку соляной кислоты и снижает скорость опорожнения желудка. Спровоцировать данную проблему могут и сладкие газированные напитки.

Ранее врач Алина Гаврилова развеяла миф о пользе кофе с маслом.