Гастроэнтеролог Степанова предупредила о продуктах, вызывающих изжогу

Кофеин расслабляет нижний пищеводный сфинктер, поэтому одна чашка напитка натощак способна спровоцировать жжение у чувствительных людей. Декофеинизированный кофе действует мягче, но проблему полностью не снимает, а в шоколаде аналогичный эффект вызывает содержащийся там теобромин.