В Центре Гамалеи рассчитывают создать российскую вакцину от ВИЧ за два года

Логунов отметил, что в центре уже сформирован «пайплайн» работ, а намеченные этапы специалисты намерены выполнить в обозначенные сроки. Он подчеркнул, что вопрос времени остается одним из самых чувствительных для всех разработчиков вакцин против ВИЧ.