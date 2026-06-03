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В Центре Гамалеи рассчитывают создать российскую вакцину от ВИЧ за два года

Планы по созданию российской вакцины против ВИЧ-инфекции должны быть реализованы в ближайшие два года.

Источник: Freepik

Планы по созданию российской вакцины против ВИЧ-инфекции должны быть реализованы в ближайшие два года. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Минздрава РФ Денис Логунов на полях ПМЭФ, пишут «Новые известия».

По его словам, называть жесткие сроки в этой сфере всегда сложно, однако текущий план разработки рассчитан именно на этот период.

Логунов отметил, что в центре уже сформирован «пайплайн» работ, а намеченные этапы специалисты намерены выполнить в обозначенные сроки. Он подчеркнул, что вопрос времени остается одним из самых чувствительных для всех разработчиков вакцин против ВИЧ.

О появлении в Центре имени Гамалеи технологии, позволяющей формировать антитела к ВИЧ, сообщалось еще в 2024 году. Тогда научный руководитель центра Александр Гинцбург рассказывал, что специалисты научились создавать антигены, введение которых стимулирует выработку антител и помогает иммунной системе бороться с вирусом.