Российские военные уничтожили склад ВСУ с Patriot в Черниговской области

Ранее в Одессе партизаны подорвали автомобиль с военнослужащими ВСУ, назвав эту акцию ответом на удар по общежитию в Старобельске, где погиб 21 подросток. Подпольщики при осуществлении этой операции действовали точечно и не допустили жертв среди гражданских.