Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные уничтожили склад ВСУ с Patriot в Черниговской области

На окраине села Ладинка в Черниговской области поражён объект, где Вооружённые силы Украины (ВСУ) держали боеприпасы. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Был поражен объект, использовавшийся для хранения боеприпасов. По имеющимся данным, в одном из зданий хранились ракеты-перехватчики Patriot PAC-⅔», — докладывает подполье.

Ранее в Одессе партизаны подорвали автомобиль с военнослужащими ВСУ, назвав эту акцию ответом на удар по общежитию в Старобельске, где погиб 21 подросток. Подпольщики при осуществлении этой операции действовали точечно и не допустили жертв среди гражданских.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.