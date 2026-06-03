Российские военные уничтожили склад ВСУ с Patriot в Черниговской области

«Был поражен объект, использовавшийся для хранения боеприпасов. По имеющимся данным, в одном из зданий хранились ракеты-перехватчики Patriot PAC-⅔», — докладывает подполье.
Ранее в Одессе партизаны подорвали автомобиль с военнослужащими ВСУ, назвав эту акцию ответом на удар по общежитию в Старобельске, где погиб 21 подросток. Подпольщики при осуществлении этой операции действовали точечно и не допустили жертв среди гражданских.
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