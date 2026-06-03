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Офтальмолог Курачинова дала неочевидные советы по сохранению зрения

Врач Зарина Курачинова заявила, что для сохранения зрения нужно контролировать уровень холестерина.

Источник: Аргументы и факты

Поддержание здоровья глаз требует обязательного контроля уровня холестерина в организме и лечения хронических заболеваний. Об этом NEWS.ru заявила офтальмолог Зарина Курачинова.

Зрительные органы тесно связаны с состоянием сосудов и обменом веществ, поэтому системные проблемы напрямую отражаются на сетчатке и зрительном нерве. Зачастую именно врач во время осмотра первым выявляет изменения, указывающие на повышенную сосудистую нагрузку.

Специалист предупредила о необходимости регулярной проверки глазного дна при сахарном диабете даже при отсутствии жалоб на зрение. Это связано с тем, что опасные диабетические изменения могут длительное время протекать совершенно бессимптомно.

Врач отметила, что многие пациенты ошибочно рассматривают здоровье глаз в отрыве от общего состояния организма.

Ранее офтальмологи объяснили, почему нельзя тереть глаза.