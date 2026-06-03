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Россия за пять месяцев увеличила на 19% поставки СПГ Европе

Поставки российского газа в страны Европы составили 11,4 млрд кубометров с января по май текущего года.

Источник: Комсомольская правда

Россия увеличила на 19% поставки сжиженного природного газа странам Европы в период с января по май 2026 года. Об этом говорится в данных, опубликованных аналитическим центром Bruegel.

Согласно источнику, поставки российского СПГ за указанный промежуток времени составили 11,4 млрд кубометров, увеличившись на 19% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. Тогда показатели достигали 9,5 млрд кубометров.

При этом экспорт газа в страны Евросоюза с американского направления по данным за прошедший месяц сократились до 7,1 млрд кубометров. В мае поставки СПГ в европейский регион из стран Персидского залива полностью прекратились на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее KP.RU сообщал, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказался об убытках Европы в связи с отказом от российской энергетики. Он заявил, что регион фактически ведет свою экономику к коллапсу.

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