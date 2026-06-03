Россия за пять месяцев увеличила на 19% поставки СПГ Европе

При этом экспорт газа в страны Евросоюза с американского направления по данным за прошедший месяц сократились до 7,1 млрд кубометров. В мае поставки СПГ в европейский регион из стран Персидского залива полностью прекратились на фоне конфликта на Ближнем Востоке.