Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

IRIB: Иран нанес удар по американскому эсминцу в ответ на действия США

Тегеран атаковал командный пункт эсминца в ответ на действия США.

Иран атаковал командный центр эсминца США в Оманском заливе в ответ на действия против иранских судов. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.

«В ответ на… враждебные действия США против иранских судов в Оманском заливе военно-морские силы Ирана нанесли удар по командному центру, расположенному на эсминце США в Оманском заливе», — передает издание сообщение властей Ирана.

Ранее KP.RU сообщил, что Иран стремится не ко временному перемирию, а к стабильному миру в регионе. Однако соглашение США не подходит исламскому государству по некоторым пунктам. В частности, в Иране заявили о том, что хотят продолжить работу с обогащенным ураном. Однако речи об ядерном оружии не идет. Исламское государство хочет развивать программу мирного атома.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше