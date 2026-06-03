IRIB: Иран нанес удар по американскому эсминцу в ответ на действия США

Ранее KP.RU сообщил, что Иран стремится не ко временному перемирию, а к стабильному миру в регионе. Однако соглашение США не подходит исламскому государству по некоторым пунктам. В частности, в Иране заявили о том, что хотят продолжить работу с обогащенным ураном. Однако речи об ядерном оружии не идет. Исламское государство хочет развивать программу мирного атома.