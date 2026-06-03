Дерматолог Галлямова рассказала, как меньше потеть летом

Контроль питьевого режима и регулярный душ помогают замедлить выделение пота в жаркую летнюю погоду. Об этом «Газете.Ru» рассказала дерматолог и доктор медицинских наук Юлия Галлямова.
Потоотделение является естественным процессом, зависящим от температуры и физиологии кожи, но его эффект можно снизить за счет ношения натуральных дышащих тканей. Специалист подчеркнула необходимость выбирать шелк или сатин для обеспечения воздухообмена и предотвращения потертостей.
Возникновение потницы у взрослых провоцируется не только потом, но и лишним весом, нарушением гигиены и ношением синтетики. Для решения проблемы в области крупных кожных складок врач рекомендовала использовать детскую присыпку и поддерживать кожу в сухом и чистом состоянии.
При уходе за грудными малышами основой гигиены выступают регулярная смена подгузников и применение воздушных ванн. Специалист также напомнила о важности своевременного использования присыпки для детей.
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