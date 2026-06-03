Дерматолог Галлямова рассказала, как меньше потеть летом

Возникновение потницы у взрослых провоцируется не только потом, но и лишним весом, нарушением гигиены и ношением синтетики. Для решения проблемы в области крупных кожных складок врач рекомендовала использовать детскую присыпку и поддерживать кожу в сухом и чистом состоянии.