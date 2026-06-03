Какие продукты летом вредят ЖКТ и сколько овощей можно есть

Вероника Савенко подчеркнула: «Эти продукты не вредные, но у пожилых они чаще могут усиливать брожение, вздутие, спазмы, изжогу или нестабильный стул». Также эксперт отметила, что рацион не должен состоять только из холодной растительной пищи.