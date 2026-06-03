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Какие продукты летом вредят ЖКТ и сколько овощей можно есть

Врач Савенко назвала 13 продуктов, которыми летом не стоит злоупотреблять.

Врач-эндокринолог и диетолог Вероника Савенко назвала 13 продуктов, которые могут перегружать желудочно-кишечный тракт летом. Специалист посоветовала не злоупотреблять даже полезными сезонными овощами и фруктами.

По словам врача, чаще всего неприятные симптомы у пожилых людей вызывают капуста, редис, редька, лук, чеснок, большое количество зелени, бобовые, виноград, сливы, абрикосы, арбуз, дыня и кислые ягоды. Эти продукты способны усиливать брожение, провоцировать вздутие, спазмы, изжогу и нестабильный стул, — пишет канал «Едим дома».

Вероника Савенко подчеркнула: «Эти продукты не вредные, но у пожилых они чаще могут усиливать брожение, вздутие, спазмы, изжогу или нестабильный стул». Также эксперт отметила, что рацион не должен состоять только из холодной растительной пищи.

Специалист рекомендует ограничить их общее количество примерно до 400 граммов в сутки и следить за реакцией организма.

Ранее были названы лекарства, которые могут причинить вред здоровью.