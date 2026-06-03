Профессор МГИМО Безруков: Россия будет жить в условиях войны еще 20−30 лет

— Надо перестать быть хорошими. Мы очень хорошие для наших врагов. Мы медленные, мы им позволяем очень много, они нас не боятся, потому что много-много красных линий, о которых мы говорили, так и остались на бумаге. И без выхода в какую-то ядерную войну, не дай Бог, у нас есть огромный спектр возможностей, — передает слова Безрукова «Царьград».