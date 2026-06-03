Профессор МГИМО Безруков: Россия будет жить в условиях войны еще 20−30 лет

Профессор МГИМО и член Президиума Совета по внешней и оборонной политике Андрей Безруков на полях Петербургского международного экономического форума заявил о необходимости долгосрочной адаптации России к условиям ведения боевых действий.
По мнению эксперта, текущая ситуация требует глубокой трансформации как государственной экономики, так и общественных институтов, так как состояние военного конфликта может продлиться 20−30 лет и затронуть два поколения граждан.
Для обеспечения стабильного развития и безопасности в новых реалиях Безруков предложил ряд системных мер. Он подчеркнул необходимость повышения защищенности критической инфраструктуры, включая нефтехранилища и дата-центры, которые следует укреплять или переносить под землю для защиты от дронов.
Кроме того, эксперт призвал к реформированию системы государственного управления и увеличению инвестиций в биобезопасность, обосновывая это демографической ситуацией и важностью сохранения человеческих ресурсов. Отдельное внимание профессор уделил консолидации армии и гражданского общества.
— Надо перестать быть хорошими. Мы очень хорошие для наших врагов. Мы медленные, мы им позволяем очень много, они нас не боятся, потому что много-много красных линий, о которых мы говорили, так и остались на бумаге. И без выхода в какую-то ядерную войну, не дай Бог, у нас есть огромный спектр возможностей, — передает слова Безрукова «Царьград».
Основатель «Царьграда» Константин Малофеев на том же мероприятии заявил, что Россия столкнулась с угрозами, связанными с искусственным интеллектом, биологическим оружием и «гибелью в войне».