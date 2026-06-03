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Артем Пора Домой и «Белолуна» станут хедлайнерами фестиваля «Виноград» в Великом Новгороде

Культурная программа развернется на территории Ярославова Дворища и объединит концерты, лекции, кинопоказы и семейные активности.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 июня. /ТАСС/. Диджей Артем Пора Домой, электро-фолк проект Белолуна и новгородская певица Марфа станут хедлайнерами фестиваля «Виноград», который пройдет с 6 по 14 июня в Великом Новгороде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля.

«Диджей Артем Пора Домой, электро-фолк проект “Белолуна” и уроженка Великого Новгорода певица Марфа станут хедлайнерами фестиваля “Виноград”, который пройдет с 6 по 14 июня в Великом Новгороде. Музыкальная и культурная программа состоится на территории Аркады Гостиного двора и объединит концерты, публичные выступления, кинопоказы, лекции и семейные активности. Вход на фестиваль будет свободным», — сообщили организаторы.

Культурная программа развернется на территории Ярославова Дворища и объединит концерты, лекции, кинопоказы и семейные активности. Музыкальная часть фестиваля будет ориентирована на живую атмосферу летнего городского праздника. В программе запланированы выступления кавер-группы Markatun Band с джазовой программой, кларнетиста Владимира Джанояна, джазового квартета Алексея Черемизова и других исполнителей.

Не только концерты.

Помимо концертов, для гостей подготовили большую программу. На малой сцене пройдут мастер-классы, открытые дискуссии, встречи с экспертами и кинопоказы, посвященные гастрономии, культуре и современным городским практикам. Например, спикеры расскажут, как правильно выбрать стейк и что такое выдержка мяса, новгородский книжный клуб расскажет о вине в кинематографе, а любители ретро-фильмов смогут посмотреть ленты Чарли Чаплина, «Римские каникулы» и даже немое кино в сопровождении тапера.

Одной из главных точек притяжения станет лекторий «Винология». В программе — лекции, профессиональные дегустации и паблик-токи с участием винных журналистов, представителей ретейла, ученых и экспертов индустрии. Гости смогут узнать, как за последние 10 лет изменилось российское виноделие, разобраться в винной карте страны и особенностях разных терруаров и даже посетить необычную лекцию-дегустацию «Вино от уныния». Дополнят программу мастер-классы и дегустации для тех, кто хочет глубже познакомиться с культурой российского виноделия.

На главной сцене фестиваля также пройдут зрелищные выступления. В день открытия зрителей ждет шоу фланкировки от Богдана Белова с зажигательными танцами, песнями и демонстрацией искусства владения шашкой. А в течение недели гости смогут наблюдать за битвой шефов, сыграть в винное бинго и сходить на винный пилатес.

Фестиваль «Виноград» можно будет посетить всей семьей. Для детей и родителей НИЦ «Курчатовский институт» и Политехнический музей традиционно подготовят отдельную семейную зону с интерактивными научными занятиями, мастер-классами, робототехникой и химическими опытами. В этом году к программе присоединятся команды Кубанского аграрного государственного университета, Южного федерального университета, Северо-Кавказского федерального университета и Крымского федерального университета, каждый из которых представит обширную научную программу для детей всех возрастов.