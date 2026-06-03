Артем Пора Домой и «Белолуна» станут хедлайнерами фестиваля «Виноград» в Великом Новгороде

Одной из главных точек притяжения станет лекторий «Винология». В программе — лекции, профессиональные дегустации и паблик-токи с участием винных журналистов, представителей ретейла, ученых и экспертов индустрии. Гости смогут узнать, как за последние 10 лет изменилось российское виноделие, разобраться в винной карте страны и особенностях разных терруаров и даже посетить необычную лекцию-дегустацию «Вино от уныния». Дополнят программу мастер-классы и дегустации для тех, кто хочет глубже познакомиться с культурой российского виноделия.