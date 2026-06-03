NASA объяснило потерю зонда MAVEN в 2025 году

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Одной из возможных причин потери марсианского зонда MAVEN в конце 2025 года могло стать начало его вращения по неизвестным причинам с аномально высокой скоростью после ухода в тень Марса, что привело к полной разрядке аккумуляторов аппарата. Об этом сообщил руководитель проекта MAVEN Майкл Моро на онлайн-пресс-брифинге в штаб-квартире Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
«Нам удалось получить часть телеметрии с MAVEN благодаря тому, что в это время проводился эксперимент по изучению всех сигналов, исходящих с Марса. Полученные в его рамках данные свидетельствуют о том, что MAVEN, когда вышел из тени Марса, вращался с аномальной скоростью. Это, предположительно, привело к тому, что батареи станции полностью разрядились за несколько часов, в результате чего зонд был полностью утерян», — заявил Моро.
Как подчеркнул руководитель миссии, несмотря на подобную судьбу, запуск и долгая работа MAVEN на орбите Марса стали большим успехом для NASA. Это связано как с полученными им научными данными, так и с тем, что данный аппарат играл важную роль в поддержании связи с марсоходами и другими межпланетными станциями, изучающими четвертую планету Солнечной системы.
Межпланетная станция MAVEN была отправлена к Марсу в ноябре 2013 года для анализа структуры и поведения его атмосферы и изучения того, как и когда большая часть атмосферы и океанов Марса испарились в космос. В сентябре 2014 года MAVEN прибыл к Марсу и с тех пор получил массу сведений о его атмосфере и выявил резкое ускорение ее улетучивания в космос во время вспышек солнечной активности. В декабре 2025 года представители NASA сообщили о том, что связь с зондом была утеряна, и заявили о начале выяснения причин возникновения этого сбоя.