NASA объяснило потерю зонда MAVEN в 2025 году

Межпланетная станция MAVEN была отправлена к Марсу в ноябре 2013 года для анализа структуры и поведения его атмосферы и изучения того, как и когда большая часть атмосферы и океанов Марса испарились в космос. В сентябре 2014 года MAVEN прибыл к Марсу и с тех пор получил массу сведений о его атмосфере и выявил резкое ускорение ее улетучивания в космос во время вспышек солнечной активности. В декабре 2025 года представители NASA сообщили о том, что связь с зондом была утеряна, и заявили о начале выяснения причин возникновения этого сбоя.