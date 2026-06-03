Четырех выпускников удалили в первый день ЕГЭ за шпаргалки и микрокамеру

«Иных каких-то серьезных сбоев у нас не было», — сказал господин Музаев «Интерфаксу». По его словам, организаторы ЕГЭ получили жалобу от родителя выпускника из Калмыкии, которого удалили за использование микрокамеры в галстуке. «По ее заявлению было отсмотрено видео, подняты акты. Все доказательства того, что он использует запрещенные средства, были налицо. Поэтому эта жалоба у нас не подтвердилась», — рассказал глава Рособрнадзора.