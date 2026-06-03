В ГД предложили включить киберспорт в программу Всемирных игр кочевников

«Всемирные игры кочевников, созданные по инициативе Кыргызстана, давно стали символом уважения к истории, традициям и культурному наследию народов Евразии. Но любая традиция живет только тогда, когда остается интересной новым поколениям. Именно поэтому стоит подумать о включении в программу Игр соревнований по киберспорту», — сказал Чернышов.