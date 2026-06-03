В ГД предложили включить киберспорт в программу Всемирных игр кочевников

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Стоит подумать о включении в программу Всемирных игр кочевников соревнований по киберспорту, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Всемирные игры кочевников впервые состоялись в Киргизии в 2014 году. В программу Игр входят соревнования по традиционным видам спорта кочевых народов, а также культурные и научные мероприятия.
«Всемирные игры кочевников, созданные по инициативе Кыргызстана, давно стали символом уважения к истории, традициям и культурному наследию народов Евразии. Но любая традиция живет только тогда, когда остается интересной новым поколениям. Именно поэтому стоит подумать о включении в программу Игр соревнований по киберспорту», — сказал Чернышов.
По его словам, цифровой спорт объединяет миллионы молодых людей по всему миру, в том числе в Киргизии, России и других странах Евразии.
«Игры кочевников всегда объединяли прошлое и настоящее. Уверен, что новые форматы помогут привлечь к ним дополнительное внимание молодежи и открыть этот уникальный проект для еще большего числа людей», — отметил депутат.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.