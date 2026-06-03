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В ГД предложили включить киберспорт в программу Всемирных игр кочевников

Чернышов предложил включить киберспорт в программу Всемирных игр кочевников.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Стоит подумать о включении в программу Всемирных игр кочевников соревнований по киберспорту, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Всемирные игры кочевников впервые состоялись в Киргизии в 2014 году. В программу Игр входят соревнования по традиционным видам спорта кочевых народов, а также культурные и научные мероприятия.

«Всемирные игры кочевников, созданные по инициативе Кыргызстана, давно стали символом уважения к истории, традициям и культурному наследию народов Евразии. Но любая традиция живет только тогда, когда остается интересной новым поколениям. Именно поэтому стоит подумать о включении в программу Игр соревнований по киберспорту», — сказал Чернышов.

По его словам, цифровой спорт объединяет миллионы молодых людей по всему миру, в том числе в Киргизии, России и других странах Евразии.

«Игры кочевников всегда объединяли прошлое и настоящее. Уверен, что новые форматы помогут привлечь к ним дополнительное внимание молодежи и открыть этот уникальный проект для еще большего числа людей», — отметил депутат.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.