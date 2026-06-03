Нобелевский лауреат допустил самый тяжёлый сценарий по Эболе в ДРК

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила риски заноса вируса Эбола в Россию. Она заявила, что эпидемиологическая обстановка в стране по всем инфекциям остаётся стабильной. По словам Поповой, угрозы для России на данный момент нет, а варианты заноса вируса минимальны. Она также отметила, что специалисты контролируют поток людей, которые въезжают в страну через границу.