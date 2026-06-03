Глава АвтоВАЗа Соколов прокомментировал уход ряда марок авто КНР из РФ

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов оценил уход некоторых китайских марок с российского авторынка. Ситуацию он прокомментировал в интервью «Российской газете».
«Уходят? Значит, туда и дорога», — сказал Соколов.
Он отметил, что дальнейшее развитие ситуации станет известно со временем.
«Что будет дальше? Поживем — увидим», — заключил топ-менеджер.
С начала текущего года страну покинули кроссоверы Chery Tiggo 4, Bestune Т77, BAIC X35, BAIC X7, GAC GS3, Jetour X50 и X70. Ранее российский рынок также покинула марка Kaiyi.
Ранее Максим Соколов назвал факторы, которые повлияют на цену Lada Azimut.