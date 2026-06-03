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Глава АвтоВАЗа Соколов прокомментировал уход ряда марок авто КНР из РФ

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов фразой «туда и дорога» прокомментировал уход некоторых китайских марок автомобилей с российского рынка.

Источник: www_aif_ru

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов оценил уход некоторых китайских марок с российского авторынка. Ситуацию он прокомментировал в интервью «Российской газете».

«Уходят? Значит, туда и дорога», — сказал Соколов.

Он отметил, что дальнейшее развитие ситуации станет известно со временем.

«Что будет дальше? Поживем — увидим», — заключил топ-менеджер.

С начала текущего года страну покинули кроссоверы Chery Tiggo 4, Bestune Т77, BAIC X35, BAIC X7, GAC GS3, Jetour X50 и X70. Ранее российский рынок также покинула марка Kaiyi.

Ранее Максим Соколов назвал факторы, которые повлияют на цену Lada Azimut.