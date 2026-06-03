Из Сухума выполнили первый регулярный рейс в Минеральные Воды

Между Сухумом и Минеральными Водами начали выполнять регулярные авиарейсы. Об этом пишет Росбалт со ссылкой на пресс-службу аэропорта Сухума.
Первый рейс по новому направлению состоялся 3 июня. В сухумском аэропорту имени В. Г. Ардзинба самолет по традиции встретили «водной аркой».
Рейсы между Сухумом и Минеральными Водами будут выполняться два раза в неделю — по средам и субботам.
В аэропорту отметили, что запуск нового маршрута расширяет транспортные возможности региона и укрепляет связь между курортными и деловыми центрами.
Сейчас Сухум уже связан регулярными авиарейсами с рядом российских городов, включая Москву, Нижний Новгород, Ханты-Мансийск и Уфу. Теперь к этим направлениям добавились Минеральные Воды.