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Из Сухума выполнили первый регулярный рейс в Минеральные Воды

Между Сухумом и Минеральными Водами начали выполнять регулярные авиарейсы.

Источник: Аргументы и факты

Между Сухумом и Минеральными Водами начали выполнять регулярные авиарейсы. Об этом пишет Росбалт со ссылкой на пресс-службу аэропорта Сухума.

Первый рейс по новому направлению состоялся 3 июня. В сухумском аэропорту имени В. Г. Ардзинба самолет по традиции встретили «водной аркой».

Рейсы между Сухумом и Минеральными Водами будут выполняться два раза в неделю — по средам и субботам.

В аэропорту отметили, что запуск нового маршрута расширяет транспортные возможности региона и укрепляет связь между курортными и деловыми центрами.

Сейчас Сухум уже связан регулярными авиарейсами с рядом российских городов, включая Москву, Нижний Новгород, Ханты-Мансийск и Уфу. Теперь к этим направлениям добавились Минеральные Воды.