Бывший глава британской разведки МИ-6 Алекс Янгер умер в возрасте 62 лет

В 1990-х годах Янгер служил на Балканах. Позже его направили на Ближний Восток. Также он возглавлял резидентуру МИ-6 в Кабуле. В 2009 году Янгер стал главой контртеррористического управления службы, а в 2012 году занял пост заместителя главы МИ-6. В 2014 году Янгер сменил Джона Сойерса на посту директора МИ-6. Он руководил службой шесть лет. Этот срок стал самым долгим для главы британской разведки за последние 50 лет.